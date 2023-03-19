Начался процесс подачи заявок в Высший избирательный орган кандидатами в президенты Турции.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая, прием заявок от кандидатов в президенты заканчивается завтра в 17.00.

Кандидаты, заявки которых были отклонены, могут обратиться повторно до 15:00 21 марта. Заявки будут рассмотрены и на них будут даны ответы до 17.00 того же дня.

На следующем этапе кандидаты, выдвинутые избирателями, должны собрать не менее 100 тысяч подписей в период с 22 по 27 марта.

Срок подачи заявлений кандидатами в президенты от политических партий завершится 23 мая в 17:00.

Окончательный список утвержденных кандидатов в президенты будет опубликован в «Resmi Gazete» 31 марта, и начнется этап агиьации в рамках предвыборной кампании.