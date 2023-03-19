Сотрудники вашингтонской администрации провели консультации с главой инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом относительно ситуации с банками в США, сообщает Reuters.

По словам его источников, в переговорах с миллиардером приняли участие американские чиновники высокого ранга. Какие именно проблемы они обсуждали, не уточняется. Минфин США и Белый дом пока не представили официальных комментариев.

Баффетт является одним из наиболее известных американских инвесторов. По данным агентства Bloomberg, Баффетт занимает сейчас пятое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $102 млрд.