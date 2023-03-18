В акватории Аравийского моря закончилось трехстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана с участием боевых кораблей и судов обеспечения этих стран.

Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

С 16 по 17 марта участники отработали формирование межнационального отряда кораблей, совместное тактическое маневрирование в различных строях.

Также были выполнены артиллерийские стрельбы по морской цели. Кроме того, в ночное время артиллерией были поражены воздушные цели.

Была проведена тренировка по спасению судна с заложниками, а также оказание помощи судну, терпящему бедствие.

Россию на учениях представлял фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама». ВМС Китая были представлены эскадренным миноносцем «Нанжинг», а ВМС Ирана фрегатами «Саханд» и «Джамаран», корветом «Баяндор» и другими кораблями и судами.

Российский фрегат после окончания учений совершил деловой заход в иранский порт Чахбехар.