24 марта 2023 года в 15:00 в продажу поступят апрельские билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории. Рейсы организованы Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Продажа билетов на маршрутных линиях осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzgarabaga.az.

Пассажиры должны бронировать билеты в обе стороны заранее.

Отметим, первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года.

До настоящего времени выполнено 526 рейсов, на освобожденных территориях побывало 22 тысячи 497 пассажиров.