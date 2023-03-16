В Иране произошло землетрясение, которое ощущалось в Нахчыване.

По данным бюро исследования землетрясений, в 15:47 по местному времени в 86 км к юго-западу от станции Нахчыван, на территории Ирана произошло землетрясение. Землетрясение ощущалось в Нахчыванской Автономной Республике силой до 5-3 баллов. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на глубине 10 км.

Землетрясение не вызвало разрушений в Нахчыванской Автономной Республике, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям НАР.