Силы охраны правопорядка Ирана задержали в последнее время более 110 человек по делу об отравлении в школах по всей стране.

Об этом сообщил представитель полиции Исламской Республики Саид Монтазер оль-Махди.

«За последние дни разведывательное управление сил правопорядка задержало более 110 правонарушителей», — цитирует его агентство ISNA.

Монтазер оль-Махди также заявил, что иранские силы безопасности изъяли при попытке незаконно провезти в страну свыше 9 тыс. бомб, аналогичных тем, которые применялись для отравления.