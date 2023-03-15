Устанавливается уголовная ответственность за подключение к инженерно-коммуникационным системам с нарушением правил, установленных законодательством.

Об этом говорится в поправках, предложенных к Уголовному кодексу, которые обсуждались на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, за незаконное подключение объектов, построенных или строящихся без получения соответствующего разрешения, к инженерно-коммуникационным системам должностными лицами предприятий по снабжению газом, водой, электроэнергией, канализации и отопительной системы в размере они наказываются штрафом от 2 тысяч до 4 тысяч манатов, либо лишаются права занимать определенную должность до 3 лет, или заниматься определенной деятельностью или без такового до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.