Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, передает ТАСС.

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Он отметил, что корпорация достойно выполняет гособоронзаказ, но даже с учетом увеличения выпуска продукции в этом году, он поручил удвоить объемы производства.

Министр указал, что у предприятия есть необходимые резервы для этого.

Глава Минобороны также заявил, что корпорация перешла уже не на опытное, а на серийное производство по некоторым новейшим образцам вооружения.

На предприятии Шойгу доложили о вариантах модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.