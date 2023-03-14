В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками пограничных отрядов «Гейтепе» и «Лянкяран» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была предотвращена контрабанда 24 килограммов 130 граммов наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в ГПС.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 13 марта в 21:55 на служебном участке пограничной заставы пограничного отряда «Гейтепе» , расположенной вблизи села Деман Ярдымлинского района, был задержан гражданин Азербайджана Дадашов Новруз Ибрагим оглу, который пытался нарушить государственную границу.

При досмотре задержанного было обнаружено и изъято 5 килограммов 980 граммов наркотических средств.

14 марта в 05:30 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда «Лянкяран», расположенной вблизи села Арчиван Астаринского района, пограничным нарядом было зафиксировано нарушение неизвестными лицами государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

В результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны жители города Баку Гасанов Камиль Ильяс оглу и Мирзоев Новруз Тофиг оглу, которые пытались скрыться с территории на автомобиле марки Mitsubishi с государственным номерным знаком 99-DK-727.

Во время осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическими средствами общим весом 18 килограммов 150 граммов.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.