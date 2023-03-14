У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии, наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром. В Нахчыване есть большой потенциал строительства гидроэлектростанции.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Сообщив, что недавно там была проведена экспертиза, глава государства сказал: «Возможно, скоро у нас будут разработки касательно строительства солнечной электростанции мощностью в 500 мегаватт. В то же время традиционная электростанция в Нахчыване также приветствуется, так как Нахчыван обладает большим экспортным потенциалом. Потому что Нахчыван граничит с Турцией и Ираном, и в обеих странах растет спрос на электроэнергию».