13 марта купол минарета строящейся соборной мечети в Уфе на проспекте Салавата Юлаева упал из-за порыва ветра, никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о том, что в Уфе в результате порывистого урагана упал купол минарета мечети Ар-Рахим, — сообщили в ГУ МЧС по региону. Отмечается, что на место приехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа МЧС. По приезде на место приобретённого, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал. Причина стрясшегося устанавливается, — заявили в ведомстве.

По данным синоптиков, в понедельник в Уфе порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

