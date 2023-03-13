Власти Японии приняли решение направить самолет Сил самообороны для оказания помощи странам НАТО в сфере доставки гуманитарных грузов в Турцию, пострадавшую от землетрясений.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник японским МИД.

Отмечается, что самолет во вторник вылетит в Пакистан, где находится партия гуманитарной помощи, которую необходимо доставить в Турцию. Кроме того, японские власти намерены делиться с НАТО своими знаниями и опытом в вопросе устранения последствий землетрясений, подчеркивается в материале ведомства.