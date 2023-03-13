12 марта в 19:35 на служебном участке погранзаставы погранотряда «Горадиз» Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Беюк Бехменли Физулинского района было отмечено нарушение тремя неизвестными лицами государственной границы Азербайджана со стороны Ирана.

Информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Нарушители границы были задержаны пограничным нарядом.

В ходе расследования было установлено, что задержанными являются граждане Афганистана Давуд Афшар Джанмурад оглу, Надир Джума Абдулрауф оглу и Наджибулла Халили Абдулназар оглу.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.