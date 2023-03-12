Министерство иностранных дел Ирана отметило посредническую роль Пекина в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Внешнеполитическое ведомство также выразило благодарность Ираку и Оману за их роль в переговорах.

«Сделка, заключенная между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Китая, также свидетельствует о шагах, предпринятых администрацией президента Эбрахима Раиси для проведения сбалансированной внешнеполитической доктрины, активной дипломатии и добрососедской политики», — цитирует агентство IRNA заявление МИД Ирана.