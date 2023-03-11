Евросоюз намерен попросить третьи страны, которые столкнулись с резким ростом импорта из его государств-членов передовых технологий и других товаров, усилить контроль за торговлей на фоне антироссийских санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, санкции привели к значительному сокращению экспорта в Россию передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран G7. При этом, как утверждается, резко выросли поставки в такие страны, как Турция, ОАЭ, Казахстан, и экспорт из этих стран в РФ также «резко вырос».

В связи с этим ЕС планирует обратиться к третьим странам с просьбой «усилить контроль за торговлей». По данным агентства, ЕС и его союзники уделяют все больше внимания «ужесточению любых лазеек», позволяющих обходить введенные ими санкции.