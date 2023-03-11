Турецкие СМИ вспомнили об обещаниях политического деятеля, главы Стамбула Экрема Имамоглу, который еще на выборах сказал, что решит проблему землетрясения в городе за 5 лет…

Имамоглу забыл свое обещание.

После землетрясения в Кахраманмараше Имамоглу сказал, что Стамбулу нужно 100 лет, чтобы подготовиться к землетрясению. Но ему напомнили, что 5 лет назад, до выборов IMM, он говорил, что ему для этого нужно всего пять лет.

«Я подготовлю Стамбул к землетрясению за 5 лет», — заявил он тогда. За прошедшие четыре года Имамоглу удалось построить только 1354 из 100 тысяч домов, которые, по его словам, будут сейсмостойкими.

Выступая же недавно в телевизионной программе, Имамоглу забыл о своем обещании и сказал: «Что я могу сделать за 5 лет?».