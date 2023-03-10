Один из пострадавших в результате произошедшей сегодня стрельбы в Баку — студент Азербайджанского медицинского университета.

Об этом сообщили в АМУ: «С сожалением сообщаем, что в результате произошедшего сегодня вблизи Бакинского государственного цирка инцидента был ранен студент IV курса Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета Фаган Рагимли. Студент был на занятиях «8:30» и «10:30», а после окончания занятий по расписанию в 12:00 покинул университет», — отмечается в сообщении.

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15:45 Как сообщили в пресс-службе МВД, задержан подозреваемый в причастности к инциденту со стрельбой возле Бакинского государственного цирка.

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15:28 В результате вооруженного инцидента на улице Самеда Вургуна в Баку 2 человека получили ранения.

Об этом сообщили в МВД.

Пострадавшие — Фаган Рагимли 2002 года рождения, Тамерлан Гусейнов 1983 года рождения были доставлены в больницу.

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14:59 В Баку произошла стрельба.

Инцидент зафиксирован возле Бакинского государственного цирка, передает АПА.

В связи с вооруженным инцидентом на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что в результате инцидента пострадали 3 человека.

В полицию поступила информация о ранении 3 человек в Насиминском районе столицы.

В пресс-службе МВД сообщили, что проводится расследование.

В связи с инцидентом вблизи Бакинского государственного цирка на территорию были привлечены бригады Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственной TƏBIB.

Согласно полученной информации, один из пострадавших — студент.

В связи с вооруженным инцидентом, произошедшим на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе столицы, сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел в настоящее время находятся на месте происшествия.



