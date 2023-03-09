Ирану была вручена нота в связи с исчезновением в этой стране гражданина Азербайджана.

Об этом сообщил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что 9 марта 2023 года в министерство иностранных дел Азербайджана поступило обращение касательно информации информация о том, что гражданин Азербайджанской Республики, студент Йенского университета Германии Фарид Габил оглы Сафарли, 1997 года рождения 20 февраля отправился в Исламскую Республику Иран, но с 4 марта о нем не поступало никаких известий: «В целях уточнения указанной информации министерство иностранных дел направило ноту в посольство Ирана в нашей стране и в настоящее время ждет ответа от другой стороны. Продолжаются соответствующие мероприятия и расследования для определения местоположения гражданина Азербайджана Фарида Сафарли. Общественности будет предоставлена дополнительная информация по этому вопросу».

А.Гаджизаде напомнил, что после террористической атаки на посольство нашей страны в Иране 27 января 2023 года Министерство иностранных дел Азербайджана распространило предупреждение гражданам нашей страны о том, что им не рекомендуется посещать Исламскую Республику Иран без необходимости, а тем, кто все же посетит эту страны необходимо проявлять повышенную осторожность.