Идея обеспечения прозрачности в плане того, что перевозится по Лачинской дороге, совершенно правомерна. Потому что мы не хотим, чтобы по Лачинской дороге перевозили грузы, повышающие напряженность, и чтобы она использовалась в каких-либо военных или незаконных целях. Об этом заявил специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Прозрачность абсолютно правомерна. На мой взгляд, пути и средства достижения этой прозрачности – тема обсуждений и переговоров. Думаю, что есть несколько способов сделать это. Я полагаю, что некоторые из них обсуждались в прошлом. Например, иметь дополнительное оборудование на блокпосту, чтобы русские могли лучше контролировать перевозки в этом районе. Опять же, я думаю, что есть несколько способов сделать это, и считаю, что важно обсудить это подробно», — приводит его слова АПА.

Спецпредставитель полагает, что в Армении бытует мнение, что это (Лачин и Зангезур – ред.) два отдельных вопроса.

«Одним из них является Лачинский коридор, который отражен в одном из пунктов Заявления, принятого в ноябре 2020 года, в то же время есть и вопрос связи между Азербайджаном и Нахчываном, который отражен в другом пункте Заявления 2020 года. Так что в заявлении они упоминаются в разных пунктах и подход разный. Но, в конце концов, этот вопрос является предметом переговоров и обсуждений. Конечно, наше мнение таково, что наличие прозрачности действительно законно, и в то же время для людей, для армян Карабаха важно, чтобы у них было ощущение возможности безопасного передвижения», — подчеркнул спецпредставитель ЕС.