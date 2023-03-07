Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил про перенесенную им в прошлом операции, которая спасла ему жизнь, передает РИА Новости.

Американские СМИ сообщали о связанной с аневризмой операции у главы США, когда тот был сенатором в 1988 году.

Американский лидер рассказал, что находился в поездке несколько дней, где у него начались «ужасные» головные боли. В итоге выяснилось, что у него аневризма, но из-за плохой погоды он не мог попасть в больницу даже специальным авиабортом. Доставить его в больницу удалось при помощи представителей пожарной службы.

«Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять макушку, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — пошутил президент.

Он добавил, что девятичасовая операция «спасла ему жизнь».