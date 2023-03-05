Сегодняшний инцидент еще раз показывает, что Азербайджану необходимо нужно создать соответствующий контрольно-пропускной пункт на дороге Лачин-Ханкенди.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении говорится, что тот факт, что Армения до сих пор осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является доказательством продолжающейся агрессии и террористической политики страны в отношении Азербайджана.

Вся ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.