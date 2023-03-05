Минобороны Азербайджана сделало заявление в связи с инцидентом в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента.

«Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки военного оборудования, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с использованием грунтовой дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки.

С противоположной стороны был открыт огонь, и в результате перестрелки есть потери и раненые с обеих сторон.

Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента необходимость обеспечения полного и безоговорочного выполнения пунктов трехстороннего заявления.

Сообщаем, что единственной автомобильной дорогой между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения является дорога Ханкенди-Лачин.

Еще раз напоминаем командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам категорически недопустимо.

Напомним, что ранее были установлены факты перевозки из Армении в Карабахский экономический район боеприпасов, других военных поставок, в том числе мин, топлива и живой силы.

В связи с перевозкой мин по указанному маршруту азербайджанская сторона неоднократно предупреждала международную общественность.

Кроме того, мы сообщаем, что в 2022 году были организованы поездки представителей совместного турецко-российского Центра мониторинга в этот район для осмотра захороненных Арменией и впоследствии обнаруженных мин.

Произошедший сегодня инцидент еще раз свидетельствует о необходимости создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди.

Тот факт, что Армения все еще осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является свидетельством продолжающейся агрессии этой страны против Азербайджана и политики терроризма», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Минобороны Азербайджана возложило всю ответственность за провокацию на военно-политическое руководство Армении.