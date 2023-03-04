Министр обороны России Сергей Шойгу лично посетил военных, ведущих боевые действия на востоке Украины. Это крайне редкий визит высшего командования российской армии в зону военных действий, отмечает BBC.

О поездке Шойгу в пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении сообщило министерство обороны России.

На видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства, Шойгу осматривает разрушенные постройки в сопровождении главы штаба группировки, генерал-полковника Рустама Мурадова и вручает медали военным. В сообщении поясняется, что это ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Как говорится в сообщении минобороны, руководство штаба доложило Шойгу о текущей обстановке на фронте, а самого министра особенно интересовало, насколько всесторонне организовано обеспечение войск группировки, включая безопасность размещения личного состава и работу медицинских и тыловых подразделений.

Российское военно-политическое руководство, в отличие от украинского, исключительно редко наносит визиты в расположение своих боевых частей. Прежде появлялась информация об облете Сергеем Шойгу зоны боевых действий на вертолете — как смогли установить эксперты, этот облет проходил на значительном удалении от линии фронта. В прошлом году Кремль также заявлял о визите президента Путина «в зону проведения СВО» — однако из дальнейших комментариев выяснилось, что речь шла о посещении штаба войск в Ростове-на-Дону.

Визит Шойгу состоялся на следующий день после того, как командующий Восточной группировкой войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский второй раз за неделю посетил украинские подразделения, сражающиеся на передовой. Он побывал в Бахмуте, на самом горячем участке фронта.