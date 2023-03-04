Япония намерена к 2027 году разработать новую противоракету для комплекса Type-03, которая сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты и дополнит нынешнюю двухуровневую систему ПРО еще одним промежуточным эшелоном.

Согласно сообщению газеты Nikkei, ракета может быть готова к размещению к 2030 году.

По предварительным данным, подрядчиком проекта станет компания Mitsubishi Electric, которая в 2023 финансовом году (начинается в Японии в апреле) начнет испытательные работы по модернизации противоракеты комплекса Type-03. К 2027 году планируется разработать для нее обновленное программное обеспечение, а к 2030 году — уже полноценное оборудование, включая систему навигации и пусковые механизмы.

Новая ракета, как рассчитывают в правительстве Японии, сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты и обеспечит еще один — третий — уровень ПРО. Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, поражающие баллистическую ракету на среднем этапе траектории. В случае неудачи будет задействован второй уровень ПРО с использованием комплексов Patriot PAC-3 и Type-03, способных перехватывать ракету на заключительном этапе полета.

Однако, в Японии опасаются, что РФ и Китай обладают передовыми технологиями в области гиперзвуковых планирующих блоков, которые могут лететь, как считают в Токио, по изменяемой траектории на небольшой высоте. Это делает их неуязвимыми как для первого уровня ПРО на основе противоракет SM-3, поскольку они летят слишком низко для них, так и для второго уровня на основе комплексов Patriot PAC-3 и Type-03, поскольку для них они летят слишком высоко. Новая же противоракета, как предполагается, будет предназначена для перехвата гиперзвуковых ракет не на завершающем этапе полета, а на более отдаленной дистанции.