«Община Западного Азербайджана призвала Парламентскую Ассамблею Совета Европы начать мониторинг права изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в свои дома», сообщает пресс-служба Общины,.

В сообщении так же отмечено, что изгнание из Армении азербайджанцев со своей территории и невозможность их безопасного и достойного возвращения домой является серьезным нарушением обязательств, взятых Арменией в рамках Совета Европы в сфере прав человека, в том числе вытекающих из Европейской конвенции о правах человека и Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств.