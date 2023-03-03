Туристические поездки в Шушу начинаются в преддверии праздника Новруз — с 18 марта.

Об этом сообщает Государственное агентство по туризму.

Турпоездки будут совершаться раз в неделю. На следующем этапе предполагается увеличить их количество. Граждане, желающие поехать в Шушу, уже с 6 марта смогут обращаться в туристические компании.

В 2-х и 3-х дневных турах туристы побывают в разрушенном центре города Физули, посетят памятник первому шехиду, Джыдыр дюзю, мавзолей Вагифа, дом Мехмандаровых, дом-музей Бюльбюля, мечеть Юхары Говхар Ага, площадку с расстрелянными статуями, Шушинскую крепость, Гянджинские ворота Шушинской крепости, символ “Хары Бюльбюль», церковь «Газанчи“, здание Шушинской реальной школы.

Стоимость двухдневного тура, включающего трансфер на автобусе, проживание в отеле, завтрак и сопровождение гида, составляет 215 манатов, трехдневного тура — 370 манатов.