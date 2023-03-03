Государственная пограничная служба (ГПС) прокомментировала информацию о незаконном изменении государственной пограничной линии Азербайджана с Ираном в направлении села Арабенгидже Шарурского района Нахчыванской АР, передает АПА.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана, государственная пограничная линия и пограничный режим между Азербайджаном и Ираном установлены в соответствии с Соглашением между СССР и Ираном об урегулировании пограничных и финансовых вопросов от 2 декабря 1954 года и дополнением к нему от 1957 года, и картами по обозначению и обновлению пограничной линии, а также Договором о пограничном режиме и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов от 14 мая 1957 года.

Отмечено, что линия государственной границы между Азербайджаном и Ираном полностью соответствует вышеуказанным документам, и никаких изменений линий границы не произошло.

Ранее распространилась информация, что результате незаконного изменения пограничной линии 21 гектар земли был включен в состав территорий Ирана. Также упомянуто, что бывший председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов продал Ирану 21 га земли.