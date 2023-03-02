Наша цель как председателя Движения неприсоединения — защищать справедливость и международное право.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

Глава государства заявил, что сразу после начала пандемии именно Движение неприсоединения выступило с инициативой по мобилизации глобальных усилий против COVID-19.

«На онлайн-Саммите Движения неприсоединения в мае 2020 года я предложил созвать специальную сессию Генассамблеи ООН на уровне лидеров. Это предложение получило большую поддержку среди государств-членов ООН», — сказал Алиев.

«Лидерство Движения неприсоединения в мобилизации глобальных усилий для борьбы с пандемией еще раз продемонстрировало авторитет и ответственность Движения.

Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь в связи с коронавирусом более чем 80 странам, большинство из которых являются членами нашей семьи Движения неприсоединения, либо по двусторонним каналам, либо через Всемирную организацию здравоохранения», — отметил глава государства.

По словам Ильхама Алиева, Движение неприсоединения как второй по величине международный институт после ООН должно играть более заметную и эффективную роль на международной арене, активно участвовать в переустройстве нового мирового порядка.