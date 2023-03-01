Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что утверждения американского Госдепа, что ЧВК пользуется спутниковыми снимками китайской фирмы Spacety Co, не соответствуют действительности.

Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы российского бизнесмена.

«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК «Вагнер» уже 1,5 года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические», — говорится в ответе Пригожина.

Пригожин подчеркнул, что в ЧВК при помощи своей системы наблюдают за всеми точками мира, включая Государственный департамент Соединенных Штатов.