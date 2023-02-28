Россия заинтересована в том, чтобы Иран преодолел последствия нападения на посольство Азербайджана, и будет стремиться содействовать решению этого вопроса, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на третьем заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

«Мы также работаем вместе с Азербайджаном и в других региональных форматах, в частности достаточно уже давно был создан и успешно функционировал, по крайней мере до ковидного периода, трехсторонний формат на высшем уровне Россия — Азербайджан — Иран. Мы думаем, что у него тоже есть неплохое будущее», — цитирует его ТАСС.

«Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы наши иранские коллеги приняли необходимые меры с целью преодолеть последствия кровавого нападения на дипломатическую миссию Азербайджана и будем стараться содействовать решению этого вопроса», — отметил Лавров.