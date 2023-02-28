Япония ввела санкции против ЧВК «Вагнер», Физического института им. Лебедева, Росбанка и еще 91 организации из России, пишет ТАСС со ссылкой на санкционные списки МИД Японии.

Отдельно составлен список организаций из 73 пунктов, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены. Это касается ОАО «Радиоавионика», Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина, НПО «Квант», судостроительного завода «Вымпел». Отдельно ограничения введены в отношении Росбанка.

В отношении 21 организации вводятся экспортные ограничения: Федеральный центр двойных технологий «Союз», Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, компания «Миландр» и холдинг «Росэлектроника».

Япония также вводит санкции в отношении 48 лиц из России, включая заместителя министра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна «Калашников» Алана Лушникова. Санкционный список разделен на две части. Первый — это перечень по России (39 человек), во втором находятся лица из Крыма, Донецка и Луганска, а также Запорожской и Херсонской областей (9 человек).