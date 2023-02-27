«В рамках контрольных мероприятий был осуществлен фитосанитарный осмотр партий апельсинов, импортированных из Исламской Республики Иран. Также был проведен анализ образцов продукции в соответствующей лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности», сообщили в АБПА.

В результате протоколов анализа в 1098 тонн импортированных апельсинов (с 1 января по 23 февраля 2023 года) в 54 случаях был выявлен карантинный вредитель — вирус тристеза цитрусовых («citrus tristeza virus»).