Государственный армянский почтовый оператор — HayPost — предлагает своим клиентам весьма любопытные услуги. Один из российских специализированных ТГ-каналов, посвящённых грузоперевозкам, публикует показательное рекламное объявление армянских почтальонов: «Доставляем в Россию всё! Не желаете мириться с изменением стиля жизни из-за западных санкций? Да и вашему бизнесу позарез нужны товары, которые стали недоступны? В нашу страну по-прежнему можно доставить из-за рубежа все необходимое. Абсолютно все, что можно было заказать до санкций, по-прежнему доставляют в Россию! Это делает Haypost, национальный почтовый оператор Армении». То есть армянская почта открыто предлагает помощь в обходе санкций.

О «сером импорте» и попытках закупать «запрещёнку» через страны СНГ в Москве заговорили с первых дней украинской войны, как только стало понятно, что санкции — это реальное давление, а не громкий политический жест, что они действительно серьезные, а обойти их не получается. Но особого рвения в странах СНГ и даже ЕАЭС-ОДКБ не проявили. В Казахстане открыто объявили, что участвовать в «сером импорте» и рисковать влететь под санкции не будут.

А Армения, как и полагается форпосту, взяла под козырёк и щелкнула каблуками.

Есть официальная версия: везти в Россию через Армению попытаются «всего лишь» ширпотреб, а не кабины для КамАЗов и не станки для «Уралвагонзавода». В связи с украинской войной российский рынок покинули многие популярные бренды. Одни прямо подпали под санкции, другие сделали вывод из финансовых ограничений, третьи ушли, не желая, чтобы на их налоги Кремль оплачивал убийство мирных граждан Украины. Граждане РФ лишились многих привычных товаров на прилавках. Не работает и опыт СССР, где для «всех» вожделенного импортного ширпотреба не было, но «для некоторых» — в спецмагазинах для партийных чиновников — он был. Сегодня, когда «железный занавес» опустили с другой стороны, джинсов Levi’s и бриллиантов Tiffany нет ни для кого. Можно убеждать себя и окружающих, что если армянская почта перешлет в Москву или Санкт-Петербург «блузки-кофточки», на боеспособность войск РФ в Украине это не особо повлияет. И даже вспомнить, что в советские годы одним из центров контрабанды ширпотреба был именно Эчмиадзин, куда приходили посылки от армян из диаспоры.

Но оставим в стороне вопросы, зачем в таком случае поставщики ширпотреба вообще уходили с российского рынка и почему в «третьих странах» многие брендовые бутики требуют у своих клиентов — граждан России — подтверждения, что их продукцию не будут носить в РФ. По почте смогут пересылать не только «блузки-кофточки», но и, например, прицелы ночного видения — якобы для охоты. Или электронные игровые приставки с такими чипами, которых очень не хватает для производства ракет и системы наведения для них.

И тем более нет сомнений, что «засветила» в своём рекламном объявлении HayPost лишь верхушку айсберга. А на самом деле через Армению, форпост России, реализуются и куда более масштабные и опасные схемы обхода санкций. Особенно на фоне показных «обнимашек» Армении с Францией и Люксембургом. И это не только контрабанда продукции «двойного назначения», но и попытки обхода финансовых «рогаток». Большой друг Армении — Люксембург — уже «светился» в финансовых схемах, призванных увести из-под любопытных глаз коррупционные деньги из Франции, Причем в том скандале хватало фигурантов из числа этнических армян. Вопрос, может ли теперь воспользоваться теми же каналами Россия при помощи Армении, стоит того, чтобы его озвучить.

И если в странах Запада действительно всерьёз намерены добиться соблюдения санкционного режима не только на бумаге, и разговоры об ответственности «сторонних юрисдикций» — не просто красивые слова, то им в первую очередь стоит обратить внимание на Армению. Не особо полагаясь при этом на чистоплотность Франции и Люксембурга.

А.Шакур