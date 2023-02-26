Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг появившуюся на некоторых ресурсах информацию о якобы первом уничтоженном «музыкантами» немецком танке Leopard. На данный момент штурмовые отряды «Вагнера» с немецкими танками не сталкивались.

Сегодня ряд российских ТГ-каналов опубликовал сообщение о якобы уничтоженном в районе села Ягодное немецком ОБТ Leopard. В адрес Пригожина поступило несколько официальных запросов от российских СМИ, попросивших прокомментировать опубликованные сведения. По словам куратора ЧВК «Вагнер», на сегодняшний день немецкие танки штурмовикам «Оркестра» не попадались.

Мы «Леопардов» не уничтожали. Пока с «Леопардами» схваток не было. У нас есть информация, что «Леопарды» прибывают в Часов Яр, но пока на поле боя мы с ними ещё не встречались

— подчеркнул Пригожин.