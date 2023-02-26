Министры обороны Израиля и США Йоав Галант и Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и противодействие Ирану.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны еврейского государства.

По ее информации, беседа состоялась в пятницу, 24 февраля. «Разговор был сосредоточен на развитии ситуации в сфере безопасности в Ближневосточном регионе, включая ядерные амбиции Ирана и палестинское направление», — говорится в сообщении.

Кроме того, Галант и Остин обсудили проблему иранской ядерной программы. «Министр Галант выразил свою озабоченность по поводу продолжаемого Ираном ядерного обогащения и подчеркнул важность предотвращения [появления] ядерного Ирана», — отмечается в заявлении.

В завершение беседы Галант поблагодарил Остина и администрацию США «за их партнерство и приверженность безопасности Государства Израиль». «Они договорились продолжить этот разговор лично», — заключили в Минобороны.