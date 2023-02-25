Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) резко раскритиковал идею митинга против поставок вооружения Украине, который пройдет в Берлине в субботу, 25 февраля, сообщает DW.

В комментарии телеканалу ARD накануне шествия чиновник указал, что его организаторы «пытаются продать как мир то, что империалистический диктатор навязывает Европе».

Критику Хабека вызвал митинг «Восстание за мир», который был организован депутатом бундестага от Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и журналисткой и феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer).

Согласно заявке организаторов, в шествии примут участие как минимум 10 тысяч человек, а его посыл — требование к правительству идти по пути мирных переговоров между Украиной и развязавшей против нее войну Россией вместо организации поставок вооружения Киеву.

Хабек отметил, что «мира хочет каждый, кто находится в здравом уме», но то, что предлагают Вагенкнехт и Шварцер — «это не мир, а химера» и введение населения в заблуждение. По словам вице-канцлера, если последовать воззваниям активисток, «это станет приглашением Путину нападать на другие страны».

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) указал в комментарии газете Rheinische Post, что поддерживает желание граждан стремиться к мирным переговорам, однако не может одобрить точку зрения Вагенкнехт и Шварцер.

По его словам, было бы хорошо, если бы митинг при этом «более четко отмежевался» от радикальных движений. При этом политик, судя по всему, имеет в виду то, что под «Манифестом за мир», опубликованным активистками пару недель назад, подписались представители правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). При этом, по словам Мютцениха, следует признать, что часть населения Германии хотела бы «большей ориентации на мирные переговоры». Ранее политик заявлял, что не против самой идеи переговоров в целом, в том числе и предложения Бразилии.

Исполнительный секретарь фракции социал-демократов в бундестаге Катя Маст (Katja Mast) отнеслась к идее активисток более критично — в комментарии изданиям медиагруппы Funke она указала, что организаторки играют на руку российской пропаганде, которая не преминет использовать фотографии и видео с митинга в своих целях.

Сопредседательница Левой партии Жанин Висслер (Janine Wissler) указала, что не примет участие в шествии своей коллеги по партии, так как «участвует в другой акции», и беспокоится о том, что призывы к участию в шествии звучат и в кругах правых.