В Петербурге стреляли в сотрудника ОМОНа рядом со входом в метро «Гостиный двор». 43-летнего мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как стало известно, у сотрудника ОМОНа диагностированы множественные огнестрельные проникающие ранения живота, он в реанимации. Стрелявшего задержали — им оказался 50-летний уроженец Самарканда Тигран Хачикян (на фото), не работал, ранее не судим. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие выясняет обстоятельства, возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».