Президент Молдавии Майя Санду попросила президента США Джо Байдена посодействовать в получении Кишиневом финансовой помощи. Об этом говорится на сайте президента Молдавии.

Пресс-служба отмечает, что на встрече с Байденом Санду обсудила «последствия войны на Украине для республики Молдова» и усилия Кишинева «по поддержанию мира и общественного порядка в стране».

«Я передала президенту Байдену, что молдаване хотят оставаться частью свободного мира, жить в безопасности и осуществить свою мечту о вступлении в Европейский союз», — заявила Санду.

Она также попросила Байдена «оказать содействие в увеличении помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости Молдовы».