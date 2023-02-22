Сроки поставки казахстанской нефти в Германию снова отодвинули. На этот раз, чиновники назначили дедлайн на конец февраля.

Об этом 22 февраля в кулуарах Правительства сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

«В прошлый раз говорил, что тендерные процедуры по самому грузоотправителя, условно говоря недропользователя, проведены. Вчера вроде сказали, что закончили, теперь должны маршрутки подать по прокачке, техническая работа осталась», — сказал министр.

Он уточнил, что первая партия нефти, 20 тысяч тонн, отправится в Германию до конца февраля.