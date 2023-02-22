Основатель российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин за последние четыре года получил более 250 млн долларов от добычи нефти, газа, алмазов, золота на Ближнем Востоке и в Африке, несмотря на санкции. Об этом 21 февраля сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что бизнесмен впервые попал в санкционный список США в декабре 2016 года, а в 2021 году был объявлен в розыск ФБР.

Однако, по данным FT, многолетние западные ограничения не смогли остановить сотни миллионов, которые поступали к нему от наемников в таких странах, как Судан и Сирия. ЧВК Вагнера обвиняют в нарушениях прав человека, включая убийства, пытки и изнасилования, почти в каждой стране, где она работала.

В 2018 году правительство США наложило санкции на Evro Polis, подконтрольную Пригожину компанию, которая получила энергетические концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что наемники Вагнера освобождали нефтяные месторождения от ИГИЛ.

Отчетность Evro Polis показывает, что санкции имели ограниченное влияние на ее деятельность: в 2020 году компания продолжала генерировать продажи на сумму 134 млн долларов, а чистая прибыль составила 90 млн долларов.

Как пишет издание, доходы от других операций Пригожина гораздо меньше, но они продолжают поступать, несмотря на ограничения. Так, компания M Invest, занимающаяся добычей золота в Судане, в 2021 году получила 2,6 млн долларов.

Отчетность показывает, что некоторые подконтрольные бизнесмену компании перевели свою деятельность на другие предприятия перед введением западных санкций.

FT подчеркивает, что анализ поддерживаемых ЧВК Вагнер добывающих компаний основывается на их последней доступной отчетности до декабря 2021 года. При этом он не учитывает внутренние российские предприятия Пригожина.