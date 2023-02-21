Появились новые видео вербовки заключенных в колониях РФ лично куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

В колонии Пригожин заявил, что «Вагнер» — «военизированная ОПГ с танками и самолётами» и до сих пор находится в России вне закона. По его словам, у ЧВК свой кодекс, который «отличается от законов РФ».

Он также перечислил критерии к «кандидатам»: «Желательно, отсидевший 15 и более, желательно, впереди 15 и более, желательно, не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж». Кроме того, как он сказал, желательно, чтобы кандидат «отп….л администрацию или ментов».

По заявлению Пригожина, ЧВК нужны «криминальные таланты».

«Я сам отсидел десятку прежде, чем стать героем России. Имею небольшое количество талантов, они мне помогают по жизни. Уверен, у вас их больше», — сказал он.

При этом он добавил, что в ЧВК «не берут опущенных».

«Понятно, что среди опущенных есть, кто хочет на войну. За ними приедет специально обученный полковник, который создает сейчас отдельную краснознаменную петушиную дивизию», — произнес Пригожин.

Пригожин назвал «три греха», за которые расстреливают в ЧВК: дезертирство, употребление алкоголя и наркотиков, а также мародерство.

О ходе войны Пригожин выразился так: «Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца».