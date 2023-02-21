Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Новруз.

За заслуги в театральном искусстве Рамиз Новруз в 1993 году был удостоен почетного звания Заслуженного артиста Азербайджана, в 1998 году — народного артиста Азербайджана.

Народный артист неоднократно был удостоен президентской премии, в 2018 году — персональной стипендии президента.

Государственный академический Национальный драматический театр выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Рамиза Новруза.

«Скончался актер азербайджанского театра и кино, народный артист Азербайджана, ведущий мастер сцены Азербайджанского Государственного Академического национального драматического театра Рамиз Новруз.

От имени художественного руководителя-директора Академического национального драматического театра, народного артиста Азербайджана Паши Немятова и нашего коллектива просим у Аллаха упокоения души Рамиза Новруза, желаем терпения его родственникам и близким», — говорится в соболезновании.