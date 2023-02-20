Продолжается судебное разбирательство по уголовному делу экс-заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой.

В ходе сегодняшнего судебного процесса в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова было объявлено, что экс-ректор БСУ Нурлана Алиева, в отношении которой действует решение о принудительном приводе, в данный момент не находится в Азербайджане, передает АПА.

Выяснилось, что Нурлана Алиева уехала из страны во время обсуждения ходатайства о ее принудительном приводе.

Судья Али Мамедов сообщил, что через соответствующие органы он получил информацию о том, что Нурлана Алиева не въезжала в страну. Сообщается, что в настоящее время она находится в Анкаре.