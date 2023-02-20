11 человек, привлеченных к уголовной ответственности за наркотики в Азербайджане в прошлом месяце, являются гражданами иностранных государств.

Информацию об этом распространила Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно информации, из 11 иностранцев 9 являются гражданами Ирана, 1 гражданин Турции, 1 гражданин России.

Всего у иностранных граждан было изъято более 27 кг различных видов наркотических средств и психотропных веществ.