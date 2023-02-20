Джо Байден прибыл в Киев, сообщил журналист Bild Юлиан Рёпке.

«Байден в Киеве. Город, который должен был быть под контролем России 360 дней. Какой сильный знак диктатору Путину», — написал он в Twitter.

Между тем, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Белорусские телеграм-каналы пишут о взлете носителя ракет «Кинжал» МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Мачулищи.

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Спустя минуту после начала воздушной тревоги в Киеве из Михайловского собора вышла большая делегация из многочисленной охраной, сообщает издание «Страна».

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13:09 Известный адвокат и блогер Марк Фейгин сообщил, что Джо Байден в Киеве.

Официальной информации об этом пока нет.

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13:00 Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что сегодня «в Киеве готовят сюрприз».

По его словам, накануне годовщины агрессии кроме «поддержки на словах украинцы увидят также присутствие наших важных, главных партнёров в Киеве».

Между тем, возле украинско-польской границы в воздухе курсируют три больших разведывательных борта ВВС США.

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11:22 В центре Киева перекрыты несколько улиц, также закрыт проезд по Шулявскому мосту.

Точная причина неизвестна, но в Сети пишут, что возле посольства США запрещена парковка, много полиции и журналистов. Из-за этого ходят слухи о возможном визите президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что президент США 21 февраля посетит Польшу.

Известно также, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не поехал на анонсированную встречу с европейскими министрами иностранных дел в Брюсселе, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС, сообщают украинские СМИ.