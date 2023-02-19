Об итогах встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена на полях мюнхенской конференции, а также о панельном обсуждении вопроса безопасности на Южном Кавказе Minval.az поговорил с политологом Фархадом Мамедовым.

— Как вы оцениваете заявление Энтони Блинкена о том, что страны имеют исторический шанс для установления в регионе устойчивого соглашения?

— Американская сторона должна посмотреть на то, что является препятствием заключению мирного договора, и какая из сторон вовремя и в полном объеме выполняет свои обязательства. Без этого достичь в скором времени каких либо результатов не получится.

Если за основу взять азербайджанский вариант мирного договора и работать по нему, то мы должны напомнить американской стороне, что это премьер-министр Армении говорил о том, что полностью поддерживает российский вариант проекта мирного договора. Поэтому президент Азербайджана и сказал, что руководство Армении должно ясно и четко высказаться. Работа сразу над несколькими вариантами, которые подразумевают взаимоисключающие пункты – это демонстрация того, что они пытаются затянуть процесс.

— Президент Азербайджана заявил о том, что КПП должно быть и в Лачинском и Зангезурском коридорах. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Первоначальный вариант, который был оформлен в трехстороннем заявлении и практика показали, что есть разное понимание в прочтении этих пунктов: и о Лачинском коридоре, и о Зангезурском коридоре. В декабре 2021 года в Брюсселе президент Азербайджана сравнил режимы эксплуатации этих двух коммуникаций и пошел навстречу армянской стороне. Вчера в Мюнхене была сделана четкая установка — поставить КПП.

Притом, что это было сделано на двусторонней основе, что очень важно, а не на трехсторонней — с участием России. Потому что установка контроля над Лачинской дорогой — КПП для Азербайджана возможна с участием России, как стороной-подписантом трехстороннего заявления и физически присутствующей на Лачинской дороге. Трехстороннего формата не получится, потому что Азербайджан не собирается обсуждать внутренние дела с Арменией. Поэтому это данное предложение было высказано на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Это показывает, что азербайджанская сторона выступила с инициативой. Если эта инициатива не найдет ответа, то как показывает практика, азербайджанская сторона начнет действовать в одностороннем порядке и реализовывать цели через определенное время.

— Какие основные тезисы прозвучали на панельной дискуссии по безопасности на Южном Кавказе со стороны лидеров Азербайджана и Армении?

— Что касается тезисов выступлений, то перепалка состоялась. Все понимают основные месседжи армянской стороны и основные месседжи азербайджанской стороны. Мне было бы интересно послушать вопрос Пашиняна, который он обещал задать президенту Алиеву во время своего выступления на ГА ООН: В каких территориальных границах Азербайджан собирается признавать Армению?

Он должен был также сказать, в каких площадях он признает территориальную целостность Азербайджана. Я ожидал вот этот вопрос. Чтобы понять, что в Праге стороны признали территориальную целостность друг друга, а в Мюнхене обозначили площадь, по которой они собираются признавать территориальную целостность друг друга. Поэтому пока нет мирного договора и взаимных обязательств по неиспользованию силы в регионе и так далее, тема военной эскалации на повестке.

Ниджат Гаджиев