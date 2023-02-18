Россия использует кассетные боеприпасы в войне против Украины, и если Украина сможет их получить, она будет применять их исключительно против российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные снаряды. Мы понимаем, что эти снаряды – дискуссионный вопрос в мире. Мы не являемся частью конвенции, запрещающей их использование. Потому легально – никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил», – сказал министр.