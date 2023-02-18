«В мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), действующие в турецком городе Кахраманмараш, до сих пор обратились около 1 000 человек, пострадавших от землетрясения», — сообщил терапевт поликлинического отделения Медицинского центра министерства, капитан медицинской службы Гурбан Эйвазов.

Он сказал, что обратившимся была оказана первая помощь, проведено лечение и обследование, даны назначения: «Первый мобильный полевой госпиталь МЧС заработал в Кахраманмараше 9 февраля. Мы принимаем больше амбулаторных больных. По сегодняшний день к нам обратились около 1 000 пациентов», — цитирует Эйвазова Report.