Европейский союз (ЕС) на следующей неделе планирует направить гражданскую миссию из 100 человек в Армению. Об этом написала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«На следующей неделе ЕС отправит миссию из 100 человек, способствующую миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый путем демократических реформ, и будем развивать потенциал нашего плана экономических инвестиций», — говорится в сообщении.

Глава ЕК также заявила, что была рада познакомиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметив, что Евросоюз является преданным партнером Армении.