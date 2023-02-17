Порядка десяти тысяч человек проживают в домах с максимальным риском обрушения при землетрясении. Об этом заявил заместитель генерального секретаря мэрии Стамбула Бугра Гекче агентству «Демирорен».

«318 зданий в городе, в которых проживает около 10 тысяч человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения», — заявил Гекче о ситуации в Стамбуле.

По его словам, класс этих зданий не находится даже на самом низшем классе Е. При этом еще 1 525 зданий в крупном турецком городе имеют низшие классы D и Е.